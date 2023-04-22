Драйзайтль остался недоволен решениями судей в третьем матче серии с «Лос-Анджелесом»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль остался недоволен судейством в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2:3 ОТ). Арбитр одновременно с голом Макдэвида дал удаление Драйзайтлю за неспортивное поведение, которое через несколько секунд «Кингз» реализовали, сравняв счёт в матче. Решающую шайбу хозяева забросили в овертайме при игре в большинстве, когда за удар клюшкой был удалён Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Они не дали штраф за чистый удар коленом в колено прямо перед судьёй, но затем дали удаление за удар клюшкой в овертайме. Если честно, я просто не понимаю, какой сейчас стандарт нарушений», — цитирует Драйзайтля Sportsnet.

«Лос-Анджелес» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч пройдёт также на площадке «Кингз» 24 апреля.