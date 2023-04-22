«Айлендерс» быстрее всех в истории НХЛ забили четыре гола в матче плей-офф
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В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролиной» (5:1) хоккеисты хозяев установили рекорд НХЛ. «Островитяне» забросили четыре шайбы в концовке матча, которые уместились в отрезок длиной 2 минуты 18 секунд.
Таким образом «островитяне» побили рекорд «Монреаля» из 1944 года. Тогда «Канадиенс» забросили четыре шайбы в ворота «Торонто» за 2 минуты 35 секунд. Отметим, что счёт был равным вплоть до 56-й минуты, когда Кайл Палмьери реализовал большинство.
«Айлендерс» сократили отставание в серии — 1-2. Следующий матч также пройдёт на площадке «Нью-Йорка» и состоится 23 апреля. Начало матча — в 20:00 мск.
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