Главным тренером «Сибири» назначен Дэвид Немировски

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении на пост главного тренера новосибирского клуба Дэвида Немировски.
29 июня 2015 года Немировски был назначен спортивным директором ХК «Адмирал». 46-летний специалист с 2018 по 2022 год возглавлял нижегородское «Торпедо». С нижегородским клубом специалист трижды выходил в плей-офф. Все три раза клуб заканчивал сезон после первого раунда Кубка Гагарина. Сезон-2021/2022, в котором «Торпедо» не попало в плей-офф (девятое место), был завершён досрочно из-за пандемии.
Как нападающий провёл в КХЛ 124 матча и набрал 64 (30+34) очка. Выступал за такие клубы, как минское «Динамо», «Барыс», СКА, ЦСКА. В чемпионате России выступал за воскресенский «Химик», «Локомотив» и «Ак Барс». Также провёл 91 матч в НХЛ, выступая за «Флориду Пантерз».
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