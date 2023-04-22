Фастовский объяснил, почему в «Сибири» решили подписать контракт с Немировски

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о подписании контракта с Дэвидом Немировски.

«Решение поменять вектор принималось недолго. Ни о какой анархии в хоккее Немировски речи не идёт. Но он действительно склонен больше к атакующему хоккею, что, собственно, мы и хотим привнести в «Сибирь». Есть ли у «Сибири» ресурсы для смены вектора? Для этого не нужны какие-то баснословные ресурсы. Бюджет команды не меняется, всё в рамках той же суммы бюджета, которая была последние четыре-пять лет. Меняется подход, меняется стиль, но не в деньгах здесь дело.

Есть ли с моей стороны пожелания по тренерскому штабу? Мы обсуждаем ещё тренерский штаб с Дэвидом, понятно, что его слово тут основное. Он предлагает свои кандидатуры, окончательного решения по тем, кто не объявлен, ещё не принято. Штаб мы сформируем, это не такая сложная задача. Предложений достаточно много, вариантов много, и здесь важно правильно выбрать.

Фраза о том, что я работаю с тренерами постсоветского пространства? Во-первых, Дэвид — гражданин Российской Федерации. Во-вторых, он абсолютно свободно владеет русским, поэтому, когда я говорил, что не работаю с иностранными специалистами, речь шла именно о тренерах, которые живут и думают на другом языке. Это сложно для коммуникации, в том числе для хоккеистов. Тем более что иностранных хоккеистов сейчас всего три. Это всегда создавало дополнительные сложности, к которым надо было отдельно готовить и специально строить работу именно с этим учётом. Для досконального понимания того, что происходит, и обсуждения нужно, чтобы мы говорили на одном языке. Поэтому Дэвид идеально подходит. Большую часть карьеры он провёл здесь. И как игрок, и четыре года отработал как тренер, мы уже его знаем, он не является для нас кем-то новым, приехавшим на пустое место и никому не знакомым.

Срок контракта? 1+1. Это стандартная схема, по которой мы подписываем контракты практически со всеми тренерами уже много лет.

Предсезонная подготовка? Она начнётся в июле, как и всегда начиналась. Но, видимо, мы немножко сдвинем. Пока мы начали обсуждение по игрокам, по тренерскому штабу, и сейчас мы будем говорить про построение предсезонки, количество игр, в каких турнирах будем участвовать. У нас подготовленные варианты есть, Дэвиду надо выбрать нужное. Наша задача — подготовить для него базу, что мы сделали», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.