Агент Паремузов: в Омске Вайсфельда мурыжили-мурыжили и сказали: «Спасибо, до свидания»

Известный хоккейный агент Сергей Паремузов высоко оценил квалификацию главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова и прокомментировал возможное назначение Леонида Вайсфельда на пост генерального менеджера «Авангарда», которое так и не состоялось.

«Ожидаемо то, что Зинэтула Билялетдинов вернулся с пенсии и сразу вывел команду в финал Кубка Гагарина? Мастер — он и есть Мастер. Посмотрите, как он себя ведёт на лавке, – спокоен, действует без лишней суеты и, когда что-то нужно, мгновенно реагирует. И сразу Саша Радулов из неуправляемого стал управляемым. Поэтому сейчас идут переговоры, чтобы Билялетдинов остался. С тренерами в нашем хоккее определённая проблема. Одна и та же колода тасуется, и молодых специалистов нет. Выстрелил Леонид Тамбиев, хотя он опытный человек и в зрелом возрасте проявил себя на высшем уровне. Есть и другие тренеры с хорошим бэкграундом, но они не востребованы. Как мы, агенты, любим говорить: «Проще укомплектовать три команды, чем устроить тренера». Есть хозяин клуба, который, как правило, мало что понимает в хоккее, но принимает решения. Некоторые губернаторы хоккей с шайбой не отличают от хоккея с мячом. Таких людей, как Виктор Рашников, который для клуба как отец родной, единицы.

В этом случае я бы отметил историю с Леонидом Вайсфельдом — это человек-сверхпрофессионал, знаток всего и вся. Так долго в «Авангарде» вели переговоры по поводу назначения его генменеджером, и весь Омск оказался блокирован. Мне надо было решить два мелких вопроса насчёт команды ВХЛ, я позвонил одному чиновнику, и тот сказал: «Мы не можем решить, пока у нас нет генерального менеджера». В итоге ситуация с Вайсфельдом закончилась ничем. Человека мурыжили-мурыжили, а сказали: «Спасибо, до свидания», — цитирует Паремузова «РБ Спорт».

Отметим, что в конце февраля Вайсфельд прилетал в Омск и присутствовал на матче «Авангард» — «Локомотив», который прокомментировал для областного телеканала «12 канал» вместе с местным комментатором. «Авангард» всё ещё находится в поиске генерального менеджера.