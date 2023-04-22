Каменский надеется, что опыт ВХЛ поможет игрокам «Химика» закрепиться в «Спартаке»

Вице-президент КХЛ и советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский считает, что опыт игры в плей-офф ВХЛ должен помочь некоторым игрокам «Химика» закрепиться в составе «Спартака» в КХЛ. «Химик» является фарм-клубом «Спартака». Воскресенский клуб стал обладателем Кубка Петрова, обыграв в финале красноярский «Сокол» со счётом 4-0.

«Команда сплотилась, было видно, что это коллектив, который играл в красивый, атакующий хоккей. Там много молодых ребят, и молодость с ветеранами сделали такую общую ударную команду, которая показала очень продуктивный, современный хоккей. Естественно, опыт игры в Континентальной хоккейной лиге даёт уверенность ребятам, когда они спускаются в фарм-клуб. Но тренерский штаб сумел создать команду, которая победила и выступила ярко. Иногда бывает, что с опытными командами тяжело работать, и я считаю, что заслуга тренерского штаба тут большая, так как тренеры сумели создать такой боевой коллектив. Будущее этих ребят зависит, конечно, от них самих, но они прошли хорошую школу высшей лиги, и тот опыт, который они получили в плей-офф, огромен и пойдёт им на пользу. Надеюсь, что они закрепятся в составе «Спартака» и покажут тот же победный хоккей», — цитирует Каменского ТАСС.

Отметим, что в составе «Химика» выступали многие хоккеисты «Спартака», а также бывший главный тренер москвичей Игорь Гришин. Лучшим бомбардиром воскресенцев в плей-офф стал Олег Губин. 42-летний нападающий был признан MVP Кубка Петрова.