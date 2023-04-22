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Лишь 1 россиянин — в списке MVP команд НХЛ, не вышедших в плей-офф, по версии The Athletic

Лишь 1 россиянин — в списке MVP команд НХЛ, не вышедших в плей-офф, по версии The Athletic
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Лишь один российский хоккеист был признан MVP своей команды среди клубов НХЛ, не вышедших в плей-офф в сезоне-2022/2023, по версии The Athletic. Этот рейтинг был составлен журналистами Шоном Гентайллом и Домом Лущишиным.

Так, единственным россиянином стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. В одном из предыдущих рейтингов, касавшихся всех команд НХЛ, лучшим игроком сезона в составе «блюзменов» признали голкипера Джордана Биннингтона.

Весь топ:

«Баффало Сэйбрз»: Расмус Далин;
«Оттава Сенаторз»: Брэди Ткачук;
«Калгари Флэймз»: Тайлер Тоффоли;
«Питтсбург Пингвингз»: Сидни Кросби;
«Ванкувер Кэнакс»: Элиас Петтерссон;
«Детройт Ред Уингз»: Дилан Ларкин;
«Сент-Луис Блюз»: Павел Бучневич;
«Нэшвилл Предаторз»: Юусе Сарос;
«Монреаль Канадиенс»: Сэм Монтембо;
«Коламбус Блю Джекетс»: Патрик Лайне;
«Вашингтон Кэпиталз»: Дарси Кемпер;
«Филадельфия Флайерз»: Картер Харт;
«Аризона Койотс»: Клейтон Келлер;
«Анахайм Дакс»: Трой Терри;
«Сан-Хосе Шаркс»: Эрик Карлссон;
«Чикаго Блэкхоукс»: вратари.

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