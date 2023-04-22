Лишь 1 россиянин — в списке MVP команд НХЛ, не вышедших в плей-офф, по версии The Athletic

Лишь один российский хоккеист был признан MVP своей команды среди клубов НХЛ, не вышедших в плей-офф в сезоне-2022/2023, по версии The Athletic. Этот рейтинг был составлен журналистами Шоном Гентайллом и Домом Лущишиным.

Так, единственным россиянином стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич. В одном из предыдущих рейтингов, касавшихся всех команд НХЛ, лучшим игроком сезона в составе «блюзменов» признали голкипера Джордана Биннингтона.

Весь топ:

«Баффало Сэйбрз»: Расмус Далин;

«Оттава Сенаторз»: Брэди Ткачук;

«Калгари Флэймз»: Тайлер Тоффоли;

«Питтсбург Пингвингз»: Сидни Кросби;

«Ванкувер Кэнакс»: Элиас Петтерссон;

«Детройт Ред Уингз»: Дилан Ларкин;

«Сент-Луис Блюз»: Павел Бучневич;

«Нэшвилл Предаторз»: Юусе Сарос;

«Монреаль Канадиенс»: Сэм Монтембо;

«Коламбус Блю Джекетс»: Патрик Лайне;

«Вашингтон Кэпиталз»: Дарси Кемпер;

«Филадельфия Флайерз»: Картер Харт;

«Аризона Койотс»: Клейтон Келлер;

«Анахайм Дакс»: Трой Терри;

«Сан-Хосе Шаркс»: Эрик Карлссон;

«Чикаго Блэкхоукс»: вратари.