Макдэвид приблизился к рекорду Овечкина в XXI веке на расстояние трёх голов

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид приблизился к рекорду XXI века, принадлежащему форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, сообщает StatsCentre в «Твиттере».

Капитан «нефтяников» оформил дубль в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз». Таким образом, Макдэвид довёл свой общий снайперский счёт в нынешнем сезоне до 66 голов. Благодаря этому канадец сократил отставание от рекорда Овечкина до трёх шайб. В сезоне-2007/2008 россиянин забил 69 голов с учётом и плей-офф. Это лучший результат как в XXI веке, так и за последние 25 лет.

Второе и третье место разделили Джо Сакик (2000/2001) и Овечкин (2008/2009), у обоих по 67 шайб. Макдэвид занимает единоличную четвёртую позицию.

Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 2:2, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Кингз».