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Макдэвид приблизился к рекорду Овечкина в XXI веке на расстояние трёх голов

Макдэвид приблизился к рекорду Овечкина в XXI веке на расстояние трёх голов
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид приблизился к рекорду XXI века, принадлежащему форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, сообщает StatsCentre в «Твиттере».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Иафалло (Рой, Копитар) – 19:27 (5x5)   1:1 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 27:42 (5x4)   1:2 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 29:22 (5x4)   2:2 Кемпе (Арвидссон, Даути) – 29:40 (5x4)   3:2 Мур (Виларди, Байфилд) – 63:24 (5x4)

Капитан «нефтяников» оформил дубль в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз». Таким образом, Макдэвид довёл свой общий снайперский счёт в нынешнем сезоне до 66 голов. Благодаря этому канадец сократил отставание от рекорда Овечкина до трёх шайб. В сезоне-2007/2008 россиянин забил 69 голов с учётом и плей-офф. Это лучший результат как в XXI веке, так и за последние 25 лет.

Второе и третье место разделили Джо Сакик (2000/2001) и Овечкин (2008/2009), у обоих по 67 шайб. Макдэвид занимает единоличную четвёртую позицию.

Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 2:2, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Кингз».

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