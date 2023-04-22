Пастрняку не хватает 4 гостевых голов до повторения рекорда «Бостона» 51-летней давности

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк близок к повторению клубного рекорда 51-летней давности, сообщает StatsCentre в «Твиттере».

Форвард забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз». Этот гол стал для Пастрняка 34-м гостевым в нынешнем сезоне, включая как регулярный чемпионат, так и плей-офф. По этому показателю хоккеист поднялся на третье место в истории «Бостона», сравнявшись с Филом Эспозито. В сезоне-1973/1974 великий канадец также забил 34 гола в 47 гостевых матчах. Второй и первый результаты также принадлежат Эспозито: 36 в 42 матчах сезона-1970/1971 и 38 в 45 встречах сезона-1971/1972.

Отметим, что Пастрняк сыграл в 42 гостевых встречах в нынешнем сезоне.

Завершился третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз» Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.