Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пастрняку не хватает 4 гостевых голов до повторения рекорда «Бостона» 51-летней давности

Пастрняку не хватает 4 гостевых голов до повторения рекорда «Бостона» 51-летней давности
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк близок к повторению клубного рекорда 51-летней давности, сообщает StatsCentre в «Твиттере».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Холл (Орлов) – 02:26 (5x5)   0:2 Койл (Маршан, Дебраск) – 26:00 (5x5)   0:3 Пастрняк (Орлов, Бертуцци) – 48:32 (5x5)   0:4 Фолиньо (Холл, Дебраск) – 51:45 (5x5)   1:4 Форслинг (Луостаринен, Стаал) – 54:41 (4x5)   2:4 Райнхарт (Беннетт, Барков) – 55:59 (6x5)

Форвард забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз». Этот гол стал для Пастрняка 34-м гостевым в нынешнем сезоне, включая как регулярный чемпионат, так и плей-офф. По этому показателю хоккеист поднялся на третье место в истории «Бостона», сравнявшись с Филом Эспозито. В сезоне-1973/1974 великий канадец также забил 34 гола в 47 гостевых матчах. Второй и первый результаты также принадлежат Эспозито: 36 в 42 матчах сезона-1970/1971 и 38 в 45 встречах сезона-1971/1972.

Отметим, что Пастрняк сыграл в 42 гостевых встречах в нынешнем сезоне.

Завершился третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз» Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Материалы по теме
«У нас не было пассажиров». Главный тренер «Бостона» о победе в третьем матче с «Флоридой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023