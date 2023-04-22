Главный тренер «Далласа» сравнил звезду команды Робертсона с Кириллом Капризовым

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур сравнил лидера команды Джейсона Робертсона и звезду «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Оба обладают смертельным броском. Очевидно, что у Робо больше габариты, и он использует свои длинные руки и их размах. В чём-то подобном игру Капризова можно описать скорее как «я пробьюсь через вас». Оба являются очень эффективными атакующими игроками, у обоих есть снайперский талант, когда им не нужно много пространства, чтобы найти щель у ворот и нанести бросок», — приводит слова Дебура The Athletic.

Напомним, после победы в третьей встрече «Миннесота» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 24 апреля в Сент-Поле. В предыдущей встрече «Даллас» оказался сильнее и победил со счётом 7:3.