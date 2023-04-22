Главный тренер «Далласа» сравнил звезду команды Робертсона с Кириллом Капризовым

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур сравнил лидера команды Джейсона Робертсона и звезду «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
«Оба обладают смертельным броском. Очевидно, что у Робо больше габариты, и он использует свои длинные руки и их размах. В чём-то подобном игру Капризова можно описать скорее как «я пробьюсь через вас». Оба являются очень эффективными атакующими игроками, у обоих есть снайперский талант, когда им не нужно много пространства, чтобы найти щель у ворот и нанести бросок», — приводит слова Дебура The Athletic.
Напомним, после победы в третьей встрече «Миннесота» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 24 апреля в Сент-Поле. В предыдущей встрече «Даллас» оказался сильнее и победил со счётом 7:3.
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:42
-
23:09
-
22:58
-
22:42
-
22:20
-
21:57
-
21:28
-
20:57
-
20:33
-
20:14
-
19:59
-
19:42
-
19:18
-
18:46
-
18:30
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
16:57
-
16:24
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:15
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:35