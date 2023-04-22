Spittin' Chiclets о симуляции Арвидссона: ушёл из хоккея ради школы актёрского мастерства
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Spittin' Chiclets в «Твиттере» прокомментировал явную симуляцию шведского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Виктора Арвидссона в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2, 2-1). На шестой минуте встречи форвард красочно упал после того, как проехал рядом с защитником «нефтяников» Дарнеллом Нурсом. Оба игрока получили по две минуты штрафа.
«Виктор Арвидссон ушёл из хоккея ради школы актёрского мастерства», — говорится в сообщении.
Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 2:2, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Кингз».
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