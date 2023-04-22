The Athletic: было заманчиво выбрать Овечкина MVP «Вашингтона», но он немало «привёз» шайб

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл объяснили, почему признали лучшим игроком сезона в составе «Вашингтон Кэпиталз» не российского нападающего Александра Овечкина, а голкипера Дарси Кемпера.

«Было заманчиво выбрать Алекса Овечкина MVP из-за всех его голов, но нетрудно увидеть, с другой стороны, сколько голов он «привёз» «Кэпиталз». Если бы не Дарси Кемпер, этот сезон был бы ещё большим разочарованием для «Вашингтона», поскольку он оправдал надежды, связанные с его подписанием свободным агентом. Он спас команду от 13,2 гола, заняв 15-е место в лиге по этому показателю», — говорится в сообщении.

Отметим, что Овечкин провёл 73 матча в сезоне, забросил 42 шайбы и суммарно набрал 75 очков.