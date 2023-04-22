Лебрюн: масштабной перестройки у «Кэпс» не предвидится, пока Овечкин гонится за рекордом

Известный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн прокомментировал ситуации в «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды не вышли в плей-офф первые за долгое время. В «Питтсбурге» решили после этого уволить всё руководство, включая генменеджера Рона Хекстолла.
«Говорил это раньше и повторюсь: я думаю, что работа генерального менеджера, на которую Хекстолл был нанят предыдущим владельцем «Пингвинз», изменилась в ущерб ему после того, как Fenway Sports Group стала новым владельцем. Я действительно верю, что бывшие владельцы Марио Лемье и Рон Баркл наняли Хекстолла для принятия трудных решений в отношении стареющего ядра. Эти трудные решения должны были принять прошлым летом, когда Евгений Малкин и Крис Летанг были неограниченно свободными агентами и у «Пингвинз» были сложные переговоры с ними обоими, особенно с Малкиным.
Оглядываясь назад, после того как «Пингвинз» не попали в плей-офф, легко сказать, но я чувствовал то же самое год назад, когда игроки переподписали контракты: действительно ли сохранение состава было самым разумным путём для стареющей команды? Впрочем, неважно, что я думаю. Боссы Fenway явно хотели вернуть этих парней. И я понимаю, они наследие команды.
Но система потолка заработной платы очень затрудняет сохранение конкурентоспособности навсегда. В этом сезоне «Питтсбург» и «Вашингтон» вместе пропустили плей-офф — две самые выигрышные системы в НХЛ за последние 15 лет. Потолок зарплат догоняет. По крайней мере, «Кэпс» поняли это до дедлайна 3 марта и получили некоторые активы. Они надеются на быстрое восстановление. Масштабной перестройки не предвидится, пока Алекс Овечкин гонится за рекордом по количеству голов. И я сомневаюсь, что Сидни Кросби, снова великолепный в этом сезоне, хочет полной перестройки в Питтсбурге.
Я всё понимаю, но ужасно тяжело пытаться придержать окно для Кубка снова и снова. «Кингз» претерпели довольно умную перестройку и снова стали конкурентоспособной командой. Вот что нужно «Питтсбургу» и «Вашингтону». «Пингвинз», вероятно, должны были начать этот процесс прошлым летом», — приводит слова Лебрюна The Athletic.
- 22 апреля 2023
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