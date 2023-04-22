Сутер отреагировал на поведение фанатов «Миннесоты», освиставших его после 9 лет в клубе

Нападающий «Даллас Старз» Райан Сутер прокомментировал поведение болельщиков «Миннесоты Уайлд» в третьем матче серии первого раунда. Когда 38-летний форвард касался шайбы, его освистывали. Кроме того, фанаты кричали «Сутер — отстой». Райан играл за «Миннесоту» с 2012 по 2021 год.

«Что есть, то есть. Очевидно, ты не хочешь чего-то такого, но нас с ребятами это немного веселит, мы смеёмся из-за этого. Это часть игры. Ощущался ли третий матч иначе? Что ж, это плей-офф. Интенсивность зашкаливает. Вы просто должны сфокусироваться на том, чтобы выполнять свои задачи как команда.

Как много слов болельщиков доносится до меня во время матча? Я слышу это. На самом деле мне это нравится. Это возвращает в игру. Очевидно, в прошлом матче мы не были способны извлечь из этого выгоду, но, думаю, это привлекает тебя. Ты определённо слышишь это, и это подначивает тебя, других парней это веселит, они чувствуют то же самое. Вот так вот.

Не удручает ли такое после стольких лет здесь? Это ведь эмоции, разве нет? Эмоции из-за плей-офф, из-за напряжения игр на вылет. Фанаты напряжены, игроки напряжены. Это часть игры. Для меня это вызов — выиграть Кубок Стэнли. Я сделаю что угодно, как и все в команде. Мы сделаем что угодно, что в наших силах, чтобы воплотить это в реальность», — приводит слова Сутера журналист Саад Юсуф в «Твиттере».