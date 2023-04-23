Шестёркин дважды подряд ударил Майера, оставив «Рейнджерс» в меньшинстве. Видео

В эти минуты проходит третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходит в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости в игре третий период. Счёт в матче ничейный, 1:1.

В одном из эпизодов по ходу матча российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин подрался со швейцарским форвардом гостей Тимо Майером. Эпизод произошел в середине второго периода на пятачке ворот, которые защищал Шестёркин. В результате данного инцидента российский голкипер получил двухминутное удаление, оставив свою команду в меньшинстве.

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Напомним, на данный момент «Рейнджерс» ведёт в серии между командам со счётом 2-0.