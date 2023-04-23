26 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» удержать победу в матче с «Нью-Джерси»

Завершился третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма.
Хозяева открыли счёт в матче в начале второго периода. Заброшенной шайбой отметился Крис Крайдер. В моменте с голом ему ассистировали Мика Зибанеджад и Патрик Кейн. В середине второго периода счёт сравнял Джек Хьюз. Голевыми передачами в моменте с голом «Нью-Джерси» отличились Даги Хэмилтон и Йеспер Братт. Счёт остался неизменным и встреча перешла в овертайм.
На 12-й минуте овертайма в составе гостей отличился Даги Хэмилтон, чем принёс победу своему клубу.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил по ходу матча 26 спасений, а также получил двухминутное удаление.
Счёт в серии игр между командами стал 2-1 в пользу «Рейнджерс».
- 23 апреля 2023
-
06:26
-
06:23
-
05:46
-
05:41
-
04:58
-
02:57
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:42
-
23:09
-
22:58
-
22:42
-
22:20
-
21:57
-
21:28
-
20:57
-
20:33
-
20:14
-
19:59
-
19:42
-
19:18
-
18:46
-
18:30
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
16:57
-
16:24
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:15
-
13:50