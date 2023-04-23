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26 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» удержать победу в матче с «Нью-Джерси»

Завершился третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма.

Хозяева открыли счёт в матче в начале второго периода. Заброшенной шайбой отметился Крис Крайдер. В моменте с голом ему ассистировали Мика Зибанеджад и Патрик Кейн. В середине второго периода счёт сравнял Джек Хьюз. Голевыми передачами в моменте с голом «Нью-Джерси» отличились Даги Хэмилтон и Йеспер Братт. Счёт остался неизменным и встреча перешла в овертайм.

На 12-й минуте овертайма в составе гостей отличился Даги Хэмилтон, чем принёс победу своему клубу.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил по ходу матча 26 спасений, а также получил двухминутное удаление.

Счёт в серии игр между командами стал 2-1 в пользу «Рейнджерс».