Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл» и повести в серии

26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл» и повести в серии
Аудио-версия:
Комментарии

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Ещё по разу отличились Джей Ти Комфер и Кейл Макар. Российский голкипер Александр Георгиев совершил по ходу матча 26 спасений. В заявку «Колорадо» на сегодняшний матч по неизвестным причинам не попал российский форвард Валерий Ничушкин.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Джейден Шварц, отметившийся дублем, а также Джейми Олексяк и Мэтти Бенирс.

После сегодняшнего матча счёт в серии игр между командами стал 2-1 в пользу «Эвеланш». Следующий матч состоится 25 апреля и начнётся в 5:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шварц (Шульц, Веннберг) – 06:08 (5x5)   1:1 Комфер (Макар, Лехконен) – 16:07 (4x5)   1:2 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 19:16 (4x4)   1:3 Макар (Ньюхук) – 24:33 (5x5)   2:3 Олексяк (Гурд, Бьёркстранд) – 32:51 (5x5)   3:3 Бенирс (Макканн, Эберле) – 33:10 (5x5)   3:4 Рантанен (Тэйвз) – 43:01 (5x5)   3:5 Маккиннон (Байрэм, Родригес) – 44:29 (5x5)   3:6 Рантанен (Лехконен) – 57:46 (en)   4:6 Шварц (Шульц) – 59:20 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023