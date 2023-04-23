26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл» и повести в серии

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Ещё по разу отличились Джей Ти Комфер и Кейл Макар. Российский голкипер Александр Георгиев совершил по ходу матча 26 спасений. В заявку «Колорадо» на сегодняшний матч по неизвестным причинам не попал российский форвард Валерий Ничушкин.
У хозяев в сегодняшней встрече забивали Джейден Шварц, отметившийся дублем, а также Джейми Олексяк и Мэтти Бенирс.
После сегодняшнего матча счёт в серии игр между командами стал 2-1 в пользу «Эвеланш». Следующий матч состоится 25 апреля и начнётся в 5:00 мск.
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