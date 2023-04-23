Вайсфельд о незасчитанном голе Каменева: судьи со свистком поторопились, там «хороший гол»

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд оценил незасчитанный гол нападающего ЦСКА Владислава Каменева в третьем матче финала Кубка Гагарина в ворота «Ак Барса» (3:2). По ходу атаки ЦСКА один из арбитров свистнул и остановил игру, несмотря на то что армейцы не утрачивали контроля над шайбой.
«То, что взятие ворот не было засчитано, — это правильно, потому что шайба была заброшена после остановки игры. Другой вопрос — почему была остановка игры? Вообще, при нарушении правил, если шайбой владеет не нарушившая правила команда, судьи должны поднять руку, сигнализируя отложенный штраф, и ждать перехода шайбы к нарушившей команде, либо останавливать игру после взятия ворот. По какой причине был свисток — я не знаю. То, что я видел — они, конечно, со свистком поторопились, как сейчас часто говорят — там «хороший гол». Но надо сказать, что и Билялов уже выпрямился, он слышал свисток и на эту шайбу уже не реагировал», – цитирует Вайсфельда Metaratings.
ЦСКА вышел вперёд в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в Москве сегодня, 23 апреля.
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