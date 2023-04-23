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Главный тренер «Омских Ястребов» безумно отреагировал на победный гол в овертайме финала

В Омске на стадионе «Авангард» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Омскими Ястребами» и нижегородской «Чайкой». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Победный гол в овертайме на 76-й минуте забил Вячеслав Малов с передач Александра Фигурина и Глеба Трикозова. Главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб эмоционально отреагировал на успех подопечных. Специалист в порыве эмоций с силой пнул калитку скамейки запасных и ушёл в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном аккаунте МХЛ Вконтакте.

«Омские Ястребы» сократили отставание в серии до счёта 2-3. Шестой матч серии состоится в Нижнем Новгороде 25 апреля.