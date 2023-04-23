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Главный тренер «Омских Ястребов» безумно отреагировал на победный гол в овертайме финала

Главный тренер «Омских Ястребов» безумно отреагировал на победный гол в овертайме финала
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В Омске на стадионе «Авангард» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Омскими Ястребами» и нижегородской «Чайкой». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Победный гол в овертайме на 76-й минуте забил Вячеслав Малов с передач Александра Фигурина и Глеба Трикозова. Главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб эмоционально отреагировал на успех подопечных. Специалист в порыве эмоций с силой пнул калитку скамейки запасных и ушёл в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном аккаунте МХЛ Вконтакте.

Olimpbet МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Левинский (Мисников) – 49:17 (4x5)   1:1 Трикозов (Гуляев) – 53:20 (5x4)   2:1 Филатьев (Хворов) – 56:54 (4x4)   2:2 Мисников (Атанасов, Волокитин) – 59:59 (5x4)   3:2 Малов (Фигурин, Трикозов) – 75:16 (5x5)

«Омские Ястребы» сократили отставание в серии до счёта 2-3. Шестой матч серии состоится в Нижнем Новгороде 25 апреля.

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