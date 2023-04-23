ЦСКА — «Ак Барс»: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина начнётся в 17:00

Сегодня, 23 апреля, в Москве состоится четвёртая встреча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом». Матч стартует в 17:00 мск. В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во втором матче ЦСКА взял уверенный реванш 3:0. Третий матч выиграли армейцы со счётом 3:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
Следующий матч пройдёт в Казани 25 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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