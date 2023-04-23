Кожевников: Овечкин — российский парень, неоднократно проявил себя патриотом своей страны

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не виноват в том, что столичный клуб не участвует в матчах плей-офф, а также отметил важность успехов хоккеиста для страны.

«Александр Овечкин по праву оказался в центре внимания в нынешнем сезоне. Показывает великолепную игру, без всяких поправок на возраст. А что «Вашингтон» не попал в плей-офф – не его вина. Я считаю равноценными шайбы, заброшенные в регулярке и в стадии плей-офф. Кроме того, роль таких бомбардиров велика тем, что они на себя оттягивают внимание и большие силы соперников, тем самым облегчают задачи своим партнёрам.

Если с ним продлили контракт на столь долгий срок, значит, верят, что Саша будет способен приносить пользу и в конце этого срока, то есть весной 2026 года. А для нас его яркая результативная игра имеет значение ещё и потому, что поклонники хоккея во всём мире знают, что Овечкин – российский парень. К тому же он неоднократно проявил себя патриотом своей страны», — цитирует Кожевникова газета «Труд».

«Вашингтон» впервые за девять лет не попал в плей-офф. Овечкин завершил регулярный сезон с 75 (42+33) очками в 73 матчах. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 72 шайбы.