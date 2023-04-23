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Тренер «Адмирала» ответил Панину на критику стиля игры владивостокской команды

Тренер «Адмирала» ответил Панину на критику стиля игры владивостокской команды
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Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин прокомментировал слова защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина о том, что дальневосточный клуб играет в «блевотинский хоккей».

«Мы вообще играем исходя из того, какая игра нам приносит результат. Если будем играть с «Ак Барсом» или тем же Омском в открытый хоккей, то у нас мало шансов. Пускай это называют «автобусом». Мы большое внимание уделяем обороне, просим, чтобы шайба меньше находилась в нашей зоне. Просим защитников делать минимальное количество передач в нашей зоне.

Если есть возможность выходить с контролем, то выходишь с контролем. Но когда идёт прессинг, нужно быстрее её вывести за синюю линию. Тогда сопернику придётся всем выкатиться, а у нас будет время построить оборону. Конечно, кому-то это не нравится», — цитирует Гизатуллина «РБ Спорт».

«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 2-4. Владивостокский клуб дал бой «Ак Барсу» в полуфинале Восточной конференции, проиграв в шести матчах. Ранее нападающий «Адмирала» Александр Шевченко отметил, что, несмотря на критику Панина, именно владивостокская команда стала победителем серии.

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