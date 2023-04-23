Тренер «Адмирала» — о перелётах клуба: ребята расстилали матрасы в проходах и отдыхали

Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин рассказал, как персонал и игроки дальневосточного клуба справлялись с длительными перелётами, и сообщил, что в клубе запретили обсуждать эту тему.
«Не смущали ли перелёты и смена часовых поясов, когда принимал предложение из Владивостока? Это совершенно не пугает. Проведя там семь месяцев, смотрю на это уже совсем иначе. Ничего страшного в этом нет. Владивосток — красивый город, отличные болельщики. Единственная сложность лично для меня — перестроение часовых поясов.
В «Адмирале» запретили муссировать эту тему. Даже разговоров об этом не было. Логистику поменять мы не можем. Ребята к этому приспособились. Ребята брали с собой матрасы, расстилали их либо в проходах, либо на креслах и отдыхали. Чем занимался во время перелётов? Либо читал, либо разбирал прошедшие игры, благо времени достаточно и отдохнуть, и проанализировать матч», — цитирует Гизатуллина «РБ Спорт».
«Адмирал» в первом раунде Кубка Гагарина обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4-2. В полуфинале Восточной конференции владивостокский клуб в шести матчах уступил казанскому «Ак Барсу».
- 23 апреля 2023
-
15:56
-
15:25
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:28
-
13:14
-
13:03
-
12:38
-
12:15
-
11:52
-
11:21
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:46
-
08:41
-
08:25
-
07:56
-
07:46
-
07:13
-
06:44
-
06:26
-
06:23
-
05:46
-
05:41
-
04:58
-
02:57
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:42