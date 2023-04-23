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Тренер «Адмирала» — о перелётах клуба: ребята расстилали матрасы в проходах и отдыхали

Тренер «Адмирала» — о перелётах клуба: ребята расстилали матрасы в проходах и отдыхали
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Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин рассказал, как персонал и игроки дальневосточного клуба справлялись с длительными перелётами, и сообщил, что в клубе запретили обсуждать эту тему.

«Не смущали ли перелёты и смена часовых поясов, когда принимал предложение из Владивостока? Это совершенно не пугает. Проведя там семь месяцев, смотрю на это уже совсем иначе. Ничего страшного в этом нет. Владивосток — красивый город, отличные болельщики. Единственная сложность лично для меня — перестроение часовых поясов.

В «Адмирале» запретили муссировать эту тему. Даже разговоров об этом не было. Логистику поменять мы не можем. Ребята к этому приспособились. Ребята брали с собой матрасы, расстилали их либо в проходах, либо на креслах и отдыхали. Чем занимался во время перелётов? Либо читал, либо разбирал прошедшие игры, благо времени достаточно и отдохнуть, и проанализировать матч», — цитирует Гизатуллина «РБ Спорт».

«Адмирал» в первом раунде Кубка Гагарина обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4-2. В полуфинале Восточной конференции владивостокский клуб в шести матчах уступил казанскому «Ак Барсу».

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