Браташ: некорректно сравнивать Полтапова с Капризовым

Бывший тренер молодёжной сборной России Олег Браташ рассказал, что сравнение форварда ЦСКА Прохора Полтапова с нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым является некорректным.
«Полтапова в СМИ сравнивают с Кириллом Капризовым, есть ли предпосылки для таких сравнений? Можно говорить о том, что Полтапов очень хорошо себя проявляет как в этом сезоне, так и в плей-офф, в частности, но сравнение считаю некорректным. Согласен, что в третьем матче он действительно был лучшим на площадке, но не будем забывать: Капризов был лидером в Новокузнецке совсем в юном возрасте, потом был лидером в Уфе, а далее в ЦСКА. Везде был лучшим игроком. А стабильность — это и есть мастерство. Можно просто пожелать Полтапову пойти по стопам Кирилла, но пока об этом говорить преждевременно.
По манере игры Полтапов схож с Капризовым? Считаю, что нет. Полтапов больше склонен к индивидуальным действиям. Но проявляет себя здорово. Он хорошо сохраняет шайбу, что даёт возможность создавать моменты в позиционных атаках. Это очень сильное качество для нападающего. Недаром после игры об этом говорил и Сергей Фёдоров. Кстати, у ЦСКА в этом компоненте выделяется ещё Виталий Абрамов. Способность игроков сохранять шайбу в борьбе с соперником в чужой зоне даёт армейцам преимущество. Если мы посмотрим внимательно, то у «Ак Барса» все моменты возникают после атак с ходу либо после ошибок, но долго сохранять контроль в чужой зоне позиционная оборона ЦСКА им не даёт», — цитирует Браташа «РБ Спорт».
Полтапов в текущем розыгрыше Кубка Гагарина провёл 20 матчей, в которых набрал четыре (1+3) очка.
- 23 апреля 2023
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