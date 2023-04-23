Драка Стэмкоса и Мэттьюса — первая в НХЛ между игроками, забившими по 60+ голов в сезоне

По ходу третьего матча 1/4 финала Востока между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ) Морган Райлли очень жёстко сыграл против Брейдена Пойнта, после чего Стивен Стэмкос подрался с Остоном Мэттьюсом. Для 25-летнего Мэттьюса эта драка стала первой в карьере.
Как сообщает «твиттер» Sportsnet Stats, эта драка стала первой в истории НХЛ с участием игроков, забрасывавших по 60+ шайб за сезон. Стэмкос забросил 60 шайб в 82 играх в сезоне-2011/2012, Мэттьюс – 60 шайб в 73 играх в сезоне-2021/2022.
По итогам эпизода по пять минут за драку получили Стэмкос и Мэттьюс, а также Кучеров и О'Райлли. Никита получил две минуты за грубость. Ещё по две минуты за грубость получили Морган Райлли и Даррен Рэддиш. По итогам эпизода «Торонто» получил две минуты большинства в формате «пять на четыре».
Четвёртый матч в серии состоится в Тампе в ночь на 25 апреля (2:30 мск).
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