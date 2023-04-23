Сайт КХЛ подвергся массированной хакерской атаке

Сайт Континентальной хоккейной лиги подвергся DDоS-атаке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу КХЛ. Также недоступным для пользователей остаётся официальное мобильное приложение лиги.

«Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке. На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнёрами работают над восстановлением работоспособности систем. На своих страницах в YouTube и VK лига запустила бесплатную прямую трансляцию четвёртого матча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Отметим, что следующий матч в серии состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани.