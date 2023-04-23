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ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Сайт КХЛ подвергся массированной хакерской атаке

Сайт КХЛ подвергся массированной хакерской атаке
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Сайт Континентальной хоккейной лиги подвергся DDоS-атаке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу КХЛ. Также недоступным для пользователей остаётся официальное мобильное приложение лиги.

«Ресурсы КХЛ подвергаются массированной DDоS-атаке. На данный момент IT-специалисты лиги совместно с партнёрами работают над восстановлением работоспособности систем. На своих страницах в YouTube и VK лига запустила бесплатную прямую трансляцию четвёртого матча финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
1 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Галиев) – 10:48 (5x5)   1:1 Слепышев (Окулов, Нестеров) – 14:35 (5x4)

Отметим, что следующий матч в серии состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани.

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