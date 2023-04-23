«Их игра никак не удивила». Тренер «Адмирала» — о серии с «Салаватом Юлаевым»

Тренер «Адмирала» Ильнур Гизатуллин прокомментировал победу в первом раунде Кубка Гагарина на Востоке с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«Удивило ли то, что «Салават Юлаев» играл так пассивно? Мы были готовы. Не знаю, на что они рассчитывали: удерживать счёт или ещё что-то. Не могу сказать за них.
В целом их игра никак не удивила. Мы играли против них в сезоне, выиграли две игры во Владивостоке, когда меня ещё не было в команде. Но в Уфе они просто доминировали над нами. Мы знали, что у «Салавата» сильная атака и техничные нападающие. В то же время мы знали и слабые стороны. У всех команд они есть. Этими слабыми сторонами мы и воспользовались», — цитирует Гизатуллина «РБ Спорт».
Напомним, дальневосточники одержали победу в серии со счётом 4-2 и впервые в своей истории вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, где уступили «Ак Барсу» (2-4).
- 23 апреля 2023
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