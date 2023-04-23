Форвард ЦСКА Каменев забросил «Ак Барсу» с отрицательного угла
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.
В конце третьего периода армейцев вывел вперёд Владислав Каменев, бросивший с отрицательного угла. Шайба, рикошетом от голкипера казанского клуба Тимура Билялова зашла в ворота.
После гола капитан «Ак Барса» Александр Радулов со злости ударил клюшкой по воротам.
Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдёт в Казани послезавтра, 25 апреля. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
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