ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева. На 15-й минуте первой двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Антон Слепышев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 16-й минуте третьего периода ЦСКА вывел вперёд Владислав Каменев с передачи Константина Окулова.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Галиев) – 10:48 (5x5) 1:1 Слепышев (Окулов, Нестеров) – 14:35 (5x4) 2:1 Каменев (Окулов) – 55:27 (5x5)
Таким образом, счёт в серии – 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Казани послезавтра, 25 апреля.
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