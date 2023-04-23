Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что плей-офф сезона-2022/2023 обновил рекорд общей посещаемости.

84 матча текущего розыгрыша Кубка Гагарина посетило 701 825 болельщиков. Предыдущий рекорд принадлежал плей-офф сезона-2010/2011 – 696 169 зрителей (86 матчей). Напомним, в том сезоне победу одержал «Салават Юлаев». В финале уфимский клуб был сильнее «Атланта» (4-1).

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина в финальной серии встречаются «Ак Барс» и ЦСКА. После четырёх матчей впереди армейцы со счётом 3-1. Пятый матч в серии состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Напомним, в рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».