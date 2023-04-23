Билялетдинов: нюансы подвели «Ак Барс», большинство — это большой минус

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог матча с ЦСКА (1:2).
«Конечно, результат нас не устраивает. Хотя ребята старались и сделали всё, что можно было сделать. Но, к сожалению, нюансы немножко нас подвели. Готовимся к следующей игре. У нас другого выхода нет.
Мне кажется, что ребята серьёзно подошли к матчу и отдача была хорошей. Может быть, не всё было так красиво или ещё что-то, но все трудились и старались. Уже сказал такие вещи, которые не хочу расшифровывать. Нюансы определили сегодняшнюю игру. Вот и всё. Так-то команда работает. Забей вот гол, когда мы «один в ноль» убежали, может быть, по-другому бы сложилось. Но не забили.
Большинство? Это большой минус. Соглашусь, что мы не можем использовать своё большинство. Вчера много говорили, но пока не получается», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 апреля 2023
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