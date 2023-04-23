Главный тренер «Ак Барса» объяснил, почему не делает никаких изменений в составе команды

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от ЦСКА (1:2) ответил на вопрос, почему не делает никаких изменений в составе команды.
«Был ли включён режим повышенной осторожности из-за того, что 1-3 это гораздо хуже, чем 2-2? Мы говорили как раз на эту тему, что может быть или очень сложно, или можно выровнять ситуацию. Поэтому в этом плане мы готовились, и ребята понимали, что не всё так просто. Как есть, так есть.
Планирую ли изменения в составе перед следующим матчем? Перетасую всё (смеётся). Сейчас сложно сказать, давайте подумаю. Сыграет ли Билялов? Не могу сейчас ответить. Ещё раз повторюсь, что надо подумать.
Почему в принципе играем одним и тем же составом? Тот состав, который сейчас играл, стабилен, играет давно. У нас были победы и поражения. Но не было смысла принимать какие-то кардинальные решения», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 апреля 2023
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