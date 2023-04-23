«Оказалось, что мы забили». С. Фёдоров — о третьей победе ЦСКА над «Ак Барсом» в финале
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о победе над «Ак Барсом» (2:1) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина.
«Сложная игра. Понятно, что это соответствует финалу. Скажу, что и у соперника, и у нас были моменты, но оказалось так, что мы забили. А потом сыграли по счёту. Подготовка к матчу? Может, прозвучит банально, но мы ориентировались на себя, о сопернике было сказано пару слов.
Да, перебросали «Ак Барс», были заряжены на это. 3-1 в серии? Плей-офф тем и хорош, что каждая игра начинается с нуля. Как я всегда говорю, завтра начнётся новый рабочий день. В финале ничего не бывает незаслуженно, что посеешь, то и пожнёшь», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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