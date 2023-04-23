Форвард «Ак Барса» рассказал, в чём проявляется класс ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в четвёртом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

«Конечно, три поражения подряд, и разница всего лишь в том, что они реализуют свои моменты и микромоменты, где-то оказываясь удачливее. Наверное, в этом и заключается класс. В том, что они так же отбиваются от нас, но всегда находят какой-то шанс, забивают и переламывают.

Сегодня была хорошая игра, да и предыдущая была отличной. Но, опять же, вот эта реализация и стеснение, что ли, в атаке мешают нам. Какие-то моменты у нас есть, но мы их не реализуем», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Следующий матч состоится в Казани послезавтра, 25 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.