С. Фёдоров ответил на вопрос, хочет ли ЦСКА впервые взять Кубок Гагарина на домашней арене
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Ак Барсом» (2:1) ответил на вопрос, хочет ли армейский клуб впервые взять Кубок Гагарина на домашней арене.
«Не хотелось бы, чтобы ЦСКА уже взял Кубок Гагарина на домашней арене? Провокационный вопрос. Отлично, я рад. В профессиональном спорте нельзя планировать, нужно выигрывать и в гостях, и дома. Отправляясь на выезд, мы не можем взять с собой свою коробку и своих болельщиков», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, счёт в финальной серии 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.
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