С. Фёдоров ответил на вопрос, хочет ли ЦСКА впервые взять Кубок Гагарина на домашней арене

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Ак Барсом» (2:1) ответил на вопрос, хочет ли армейский клуб впервые взять Кубок Гагарина на домашней арене.

«Не хотелось бы, чтобы ЦСКА уже взял Кубок Гагарина на домашней арене? Провокационный вопрос. Отлично, я рад. В профессиональном спорте нельзя планировать, нужно выигрывать и в гостях, и дома. Отправляясь на выезд, мы не можем взять с собой свою коробку и своих болельщиков», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, счёт в финальной серии 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.