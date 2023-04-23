Лукоянов: ЦСКА выиграл три матча подряд. Почему это не может сделать «Ак Барс»?

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов после поражения от ЦСКА (1:2) рассказал, в чём нужно прибавить казанскому клубу.
«Мы едем домой, и по себе знаю, что когда ты ведёшь в серии 3-1, то психологически тяжело сделать последний шаг. Последний шаг — он самый тяжёлый. Сейчас у нас был разговор, мы будем биться до конца. И здесь две отличные команды. Они выиграли три раза подряд, почему мы не можем?
Нам просто надо поменять некоторые моменты, отодвинуть игру от своих ворот и больше играть в атаке. В раздевалке был обычный разговор после поражения. Никто нос не вешает. Ещё раз повторюсь, что мы играем с хорошей командой, и по этой игре видно, что та команда, которая владеет инициативой и забивает, ей становится легче. Кто быстрее забьёт, тот и выиграет.
Но, опять же, если в первом матче нам удавалось забить, потом забить второй и мы наказывали ЦСКА за их ошибки, то сейчас уже три матча нам приходится отыгрываться, отыгрываться, и нас в микромоментах наказывают и наказывают. Но будет новый матч, будем готовиться», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 апреля 2023
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