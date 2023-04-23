Светлаков — о шансе выиграть титул на выезде: ЦСКА должен взять следующий матч

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1, 3-1 в серии).

«Сезон был длинный, а я не так много пропустил. Поэтому было непросто, но хорошо, что так получилось. Если было бы что‑то серьёзное, наверное, я бы не играл сегодня.

Мы стараемся играть по заданию. Реализовывать свои моменты, действовать строже сзади. Казань — хорошая команда. Мастеровитая, бойцовская. Тем более финал — никто не говорил, что будет просто. Каждая игра от ножа. После первого матча мы посмотрели видео, изучили свои ошибки. Нам подсказали, где надо что‑то добавить. Мы провели анализ, постараемся дальше играть в свой хоккей.

ЦСКА брал свои Кубки Гагарина на выезде, там проще играть? Наверное, это только кажется. Мы не рассматриваем это как аргумент. Следующий матч мы должны взять», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.