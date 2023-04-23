Лучевников: «Ак Барс» должен собрать все силы, нам некуда отступать, мы прижаты к стенке

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников подвёл итоги четвёртого матча серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2).
«Игроки ЦСКА быстро садятся, оказывают очень хорошее давление. Что нужно сделать, чтобы переломить тенденцию из трёх поражений подряд? Собрать все силы, нам некуда отступать, мы прижаты к стенке. Нужно реализовывать свои моменты.
Руки не опускаются, это финал, они не могут опуститься. Серия идёт до четырёх побед. Сейчас мы должны собрать все силы, здоровье, что у нас есть, и добиться своего.
Что можно сказать о Прохоре Полтапове? Быстрый, юркий, техничный нападающий. Тяжело против него играть.
У казанцев не действует силовое давление Воронкова, Радулова? Да, что-то не получается, но мы верим в своих ребят, они не опускают руки», — цитирует Лучевникова сайт «Ак Барса».
Следующий матч состоится в Казани послезавтра, 25 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
- 23 апреля 2023
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