Лучевников: «Ак Барс» должен собрать все силы, нам некуда отступать, мы прижаты к стенке

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников подвёл итоги четвёртого матча серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2).

«Игроки ЦСКА быстро садятся, оказывают очень хорошее давление. Что нужно сделать, чтобы переломить тенденцию из трёх поражений подряд? Собрать все силы, нам некуда отступать, мы прижаты к стенке. Нужно реализовывать свои моменты.

Руки не опускаются, это финал, они не могут опуститься. Серия идёт до четырёх побед. Сейчас мы должны собрать все силы, здоровье, что у нас есть, и добиться своего.

Что можно сказать о Прохоре Полтапове? Быстрый, юркий, техничный нападающий. Тяжело против него играть.

У казанцев не действует силовое давление Воронкова, Радулова? Да, что-то не получается, но мы верим в своих ребят, они не опускают руки», — цитирует Лучевникова сайт «Ак Барса».

Следующий матч состоится в Казани послезавтра, 25 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.