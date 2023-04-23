Александр Кожевников: ЦСКА — машина! Хоккеисты знают все требования Фёдорова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу ЦСКА над «Ак Барсом» (2:1) в четвёртой встрече финальной серии Кубка Гагарина.

«ЦСКА — машина на данном этапе! Команда сыгранная — всё же два года играют вместе. Хоккеисты знают все требования Фёдорова и делают всё для победы. Думаю, в Казани «Ак Барс» приложит все усилия, чтобы сделать что-то для интриги в финале», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, счёт в финальной серии 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.