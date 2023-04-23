Канарейкин: ситуация для «Ак Барса» тяжёлая, ЦСКА показывает игру победителя

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил четвёртый матч финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:1, 3-1 в серии).
«Совершенно равная игра, которая стала экватором для обеих команд. Выиграй «Ак Барс» – и счёт в серии стал бы равный. Выиграй ЦСКА – и остаётся один шаг до Кубка. Счёт стал 3-1 в пользу ЦСКА.
ЦСКА взял 100% на своей площадке, создав себе комфортное преимущество. Осталось сделать последний шаг. Была достойная игра с обеих сторон и борьба на протяжении 60 минут.
Ситуация для «Ак Барса» тяжёлая. Понятно, что небезнадёжная, шансы всегда есть. Были случаи, когда и с 1:3 поднимали. Но преимущество у ЦСКА, и команда показывает игру победителя», – сказал Канарейкин Metaratings.ru.
Напомним, следующий матч состоится в Казани послезавтра, 25 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
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