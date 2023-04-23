Защитник ЦСКА Макаров: волнения от плей-офф уже нет, осталась финишная прямая
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Защитник ЦСКА Николай Макаров подвёл итог матча с «Ак Барсом» (2:1) и заявил, что волнения у армейцев уже нет.
«Ничего особенного не было – вышли играть в свою игру. Пропустили – тут же забили быстрый гол. Во втором периоде получилось поддавить. Хорошо, что забили в третьем периоде и обошлось без овертайма.
Впечатления от плей-офф? Круто. Уже нет волнения. Осталась финишная прямая, нет повода волноваться.
Чем неудобна Казань? Быстро накрывает, это единственное, что их отличает», — цитирует Макарова Metaratings.ru.
Напомним, счёт в финальной серии 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.
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