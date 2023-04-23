Защитник «Ак Барса» Евсеев: победный гол ЦСКА мы забили сами себе

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев подвёл итоги четвёртого матча серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2) и прокомментировал победную шайбу армейцев в матче.

«Разберём игру, тренеры подскажут, какие мы допустили ошибки. Остаётся выходить и биться. Вроде и бросаем, и всё делаем [для победы]. Как будто фарт не на нашей стороне. Победный гол соперника забили сами себе.

Где найти эмоции, чтобы выиграть эту серию? Приедем домой, будем разбирать. Сейчас не могу ответить на этот вопрос.

Любой фарт и нефарт рано или поздно заканчиваются? Да, сейчас главное – разобрать ошибки и готовиться к следующему бою. Уверенность у нас осталась, куда она денется», — приводит слова Евсеева сайт «Ак Барса».

Напомним, следующий матч состоится в Казани послезавтра, 25 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.