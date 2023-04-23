Ахо стал единоличным лидером в истории «Каролины» по очкам, голам и передачам в плей-офф

В эти минуты на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) проходит четвёртый матч серии Кубка Стэнли Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Каролину Харрикейнз». После второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.
В составе «ураганов» третью шайбу забросил Себастьян Ахо с передачи Маккензи Макикерна. Также на счету Ахо результативная передача в матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Ахо установил рекорд клуба, став единоличным лидером в истории клуба в Кубке Стэнли по очкам (50), передачам (30) и голам (20). По голам Себастьян обошёл Эрика Стаала, у которого было 19 голов в плей-офф.
Напомним, «Каролина» ведёт в серии 2-1. Следующая игра состоится на стадионе «ураганов» в ночь на 26 апреля.
- 23 апреля 2023
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