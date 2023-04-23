Бабаев: 1-3 — не приговор для «Ак Барса», тем более следующая игра — дома

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал итог матча ЦСКА — «Ак Барс» (2:1, 3-1 в серии).

«У Казани что-то сломалось в третьем периоде. В серии с Омском прибавляли они в последние десять минут, а здесь даже не видно, за счёт чего они могут отыграться. Мелкие ошибки в обороне, вратарь всё время ошибается, чего не было присуще раньше. То ли волнение, то ли большая ответственность, но что-то с этим надо делать. Если «Ак Барс» уберёт ошибки, то игра приобретёт другой формат.

ЦСКА же – киллеры, используют максимально все свои моменты. Даже сегодня – вратарь забил сам себе. Игра шла до гола, а он ошибся. Говорю не в том плане, чтобы обвинить вратаря, – просто Казани надо успокоиться и выполнять задание тренера. Думаю, варианты есть. 1-3 – не приговор, тем более следующая игра – дома.

Резервы у Казани – большинство? Шайба не заходит, Галиев не может забить. Казалось, вот она должна зайти – и этого «чуть-чуть» не хватает. А у ЦСКА это «чуть-чуть» – есть. Вот и решающий фактор.

Штаб Фёдорова тактически переигрывает штаб Билялетдинова? Нет никакой тактической победы одного над другим. Все игры плюс-минус одинаковы – до гола. Команды и в чемпионате играли приблизительно в один и тот же хоккей. Но вот та малость, которой «Ак Барсу» не хватает, – она и переламывает игру в другую сторону», – цитирует Бабаева Metaratings.ru.

Следующий матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.