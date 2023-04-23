Нападающий ЦСКА: «Ак Барс» чересчур агрессивен, а мы свои эмоции держим при себе

Нападающий ЦСКА Семён Панкратов поделился мыслями после четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:1).
«Хороший матч. Немного сумбурно начали, но потом продолжили играть как надо – быстро сравняли счёт. Игра была упорной. Были мысли, что она идёт до первого гола.
«Ак Барс» – хорошая команда, приятно с ней играть. Хоть и, мне кажется, они чересчур агрессивны, а мы свои эмоции держим при себе.
Третий период? Надо было доигрывать до конца. Нам нужны победы, чего бы это ни стоило. Сыграет ли Максим Мамин? Дай бог. Знаю, что он тренируется», – цитирует Панкратова Metaratings.ru.
Следующий матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.
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