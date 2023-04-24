Голкипер «Бостона» Улльмарк был удалён до конца матча за стычку с Ткачуком
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Голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк в конце матча с «Флоридой Пантерз» был удалён за стычку с форвардом «пантер» Мэттью Ткачуком.
На 17-й минуте третьей двадцатиминутки у ворот Линуса завязалась массовая драка, и Ткачук попытался устроить драку с голкипером. Улльмарк попытался ответить, скинул ловушку, «блин» и шлем, однако судьи не дали хоккеистам устроить полноценную драку. В итоге вратарь и нападающий получили 10-минутные дисциплинарные штрафы.
Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:2. Следующая игра состоится в Бостоне 27 апреля.
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