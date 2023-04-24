Зайцев — о привлечении Фазеля к работе в КХЛ: возможно, один из инициаторов — Ротенберг

Экс-судья Александр Зайцев предположил, что одним из инициаторов приглашения бывшего главы ИИХФ Рене Фазеля к решению проблем с судейством в КХЛ стал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Возможно, одним из инициаторов такого решения стал главный тренер СКА Роман Ротенберг. Вспомните, что на пресс-конференциях он не раз отмечал, что многих его игроков «сломали» соперники, а судьи не отреагировали должным образом. То, что тренер заботится о своих хоккеистах – это вообще нормально, но тут главное не перегибать палку. Помню, покойный Валерий Белоусов в этом плане очень любил поддавить на судей, ловил меня у борта и сетовал, что кого-то из его ребят вот-вот «убьют» соперники.

В советское время у каждого судьи был наставник из числа бывших арбитров, мне, например, подсказывали и помогали Захаров, Уваров, Резников, Никульцев, Раскатов. От каждого из них узнавал полезные вещи, и это играло большую роль. Сейчас такой тенденции нет, зато есть интернет, акцент на самостоятельной подготовке и изучении материалов. Я считаю, что это неправильно. Как и то, что не так давно хотели отказаться от института инспекторов, потому что есть 24 камеры и всё видно, не выходя из кабинета. Но существует же человеческий фактор, ни один судья не застрахован от того, что может «поплыть» или затрястись. И инспектор в этот момент может найти для него нужные слова, подбодрить», — цитирует Зайцева Betonmobile.

Напомним, президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига будет привлекать бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля для решения проблем с судейством.