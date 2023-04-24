Главный тренер «Лады» Белов — о пресс-конференции клуба: решили провести втихаря, без меня

Главный тренер «Лады» Валерий Белов рассказал об итоговой пресс-конференции клуба, на которую он не был приглашён.

«Клуб стал единственным в системе ВХЛ и КХЛ, который на такое мероприятие не пригласил главного тренера, что произошло? Решили провести обязательное мероприятие втихаря, без главного тренера. Болельщики были удивлены, что клуб пошёл на такой «рекорд».

Менеджеры поставили себе положительные оценки за сезон. То, что «Ладья» вылетела в МХЛ в низший дивизион, а у нас весь чемпионат не было ни одного местного «масочника», не заметили. К сожалению, Стешенко, на которого мы рассчитывали, практически весь сезон пропустил из-за травм. Промелькнула сомнительная идея взять в аренду своих воспитанников, которые в предыдущие годы были проданы. В открытую сказали, что «Ладе» придётся комплектоваться неограниченно свободными агентами. А это, сами понимаете, дорогое удовольствие», — цитирует Белова Russia-Hockey.ru.

Напомним, на совете директоров Континентальной хоккейной лиги было принято решение о включении «Лады» в состав участников на сезон-2023/2024. Последние пять сезонов клуб из Тольятти выступал в ВХЛ. Автозаводцы будут выступать в Восточной конференции.