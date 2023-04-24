«Сибирь» продлила контракт с голкипером Костиным
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Пресс-служба «Сибири» сообщила о продлении контракта с голкипером Денисом Костиным. Новый срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Уроженец Омска перешёл в стан новосибирского клуба в начале сезона-2022/2023 из клуба ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург. За «Сибирь» 27-летний голкипер провёл 31 матч, в которых одержал восемь побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,19. В плей-офф на счету Дениса две игры с 85,5 процента отражённых бросков и 3,92 пропущенной шайбы в среднем.
«Сибирь» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Авангарду» 1-4.
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