«Сибирь» продлила контракт с голкипером Костиным

Пресс-служба «Сибири» сообщила о продлении контракта с голкипером Денисом Костиным. Новый срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Уроженец Омска перешёл в стан новосибирского клуба в начале сезона-2022/2023 из клуба ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург. За «Сибирь» 27-летний голкипер провёл 31 матч, в которых одержал восемь побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,19. В плей-офф на счету Дениса две игры с 85,5 процента отражённых бросков и 3,92 пропущенной шайбы в среднем.

«Сибирь» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Авангарду» 1-4.