Плющев — о финале КХЛ: идут матчи на результат, нет возможности для фокусов и фейерверков

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о четвёртой игре финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» (2:1) и поделился ожиданиями от пятого матча.
«Обе команды понимали значимость игры и больше внимания уделили обороне. В таких играх каждый пропущенный гол становится проблемой.
Сейчас идут матчи на результат, нет возможности для фокусов и фейерверков на радость трибунам. Вполне вероятно, что серия может завершиться в пятой встрече. ЦСКА может позволить себе играть раскованно, тогда как у «Ак Барса» права на ошибку больше нет. Интересно, как команды выстроят тактику — снова от обороны или будут искать счастья у чужих ворот. Думаю, на встречных курсах никто не понесётся, поскольку это слишком опасно. Жду аккуратную игру, где больше внимания будет уделяться контратакам», — цитирует Плющева «РИА Новости».
Следующий матч финальной серии Кубка Гагарина состоится завтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.
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